Davi Brito assume lugar de Popó e encara Sacha Bali em combate de boxe

A novidade foi anunciada em uma coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (6), em que Davi e Sacha estiveram presentes. Como já é tradição no evento, os dois aproveitaram a ocasião para provocar um ao outro e aumentar o clima de rivalidade.

Durante a coletiva, Davi mostrou confiança e fez declarações polêmicas. "Vou dar um pau nele. Ele que se prepare." Em outro momento, Davi usou termos que foram considerados homofóbicos nas redes sociais ao se referir ao adversário. A fala gerou repercussão negativa e críticas por parte do público e da mídia, embora até o momento não tenha havido um posicionamento oficial do Fight Music Show sobre o ocorrido.

Sacha Bali, por sua vez, também não deixou barato. Conhecido por papéis em novelas e por ter participado da 16ª temporada de A Fazenda, o ator respondeu às provocações e disse que está treinando forte para o confronto.