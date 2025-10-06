Um objeto transforma César em suspeito nº 1 de matar Odete em 'Vale Tudo'

César passa a planejar o pior, assim como Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). O herdeiro de metade da TCA decide que precisa se livrar da bilionária.

No dia do crime, as câmeras de segurança registram o marido de Odete entrando no quarto dela com uma sacola de padaria. Dentro, está uma arma. Minutos depois, a poderosa empresária é encontrada morta e César se torna um dos principais suspeitos.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.