Mistério: as 6 cenas que antecedem a morte de Odete em 'Vale Tudo'

Celina (Malu Galli) se preocupa com o sumiço de Heleninha (Paolla Oliveira). A pintora desaparece após deixar uma carta enigmática em sua galeria de arte; depois, surgiu bebendo em um penhasco.

Odete passa as últimas orientações para Consuêlo (Belize Pombal) antes de viajar. A empresária terá um dia normal na TCA e nem desconfia que será seu último dia de vida.

A vilã fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Ela imaginava que Celso, o matador que contratou, tinha dado cabo da vida da oportunista.

Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima e César (Cauã Reymond) têm planos em relação a Odete. César, inclusive, surge empunhando uma arma. Todos os três estão na lista de suspeitos divulgada pela autora Manuela Dias.

Odete recebe uma pessoa em seu quarto e depois aparecerá morta. Na primeira versão, a vilã morreu após ser atingida por três tiros. Desta vez, não se sabe a causa da morte.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.