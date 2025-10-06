SplashUOL
Vale Tudo

Mistério: as 6 cenas que antecedem a morte de Odete em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete (Debora Bloch) em suas últimas cenas de 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) em suas últimas cenas de 'Vale Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A morte de Odete Roitman (Debora Bloch) começa a ser exibida hoje (6) em "Vale Tudo" (Globo). Veja o que acontece pouco antes do assassinato.

O que vai acontecer

Raquel (Taís Araújo) confessa a Ivan (Renato Góes) que teme que Maria de Fátima (Bella Campos) atente contra Odete. Após o sequestro da filha armado pela empresária, a cozinheira percebe que Fátima fica com mais sede de vingança.

Celina (Malu Galli) se preocupa com o sumiço de Heleninha (Paolla Oliveira). A pintora desaparece após deixar uma carta enigmática em sua galeria de arte; depois, surgiu bebendo em um penhasco.

Odete passa as últimas orientações para Consuêlo (Belize Pombal) antes de viajar. A empresária terá um dia normal na TCA e nem desconfia que será seu último dia de vida.

A vilã fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Ela imaginava que Celso, o matador que contratou, tinha dado cabo da vida da oportunista.

Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima e César (Cauã Reymond) têm planos em relação a Odete. César, inclusive, surge empunhando uma arma. Todos os três estão na lista de suspeitos divulgada pela autora Manuela Dias.

Odete recebe uma pessoa em seu quarto e depois aparecerá morta. Na primeira versão, a vilã morreu após ser atingida por três tiros. Desta vez, não se sabe a causa da morte.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

