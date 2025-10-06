Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista deslumbrante; como é imóvel

Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, vivem em um apartamento com uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Local é cenário constante em publicações do casal nas redes sociais.

Como é o imóvel de luxo

Residência do cantor fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956. O prédio está localizado ao lado do Hotel Copacabana Palace.