Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista deslumbrante; como é imóvel

Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, vivem em um apartamento com uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Local é cenário constante em publicações do casal nas redes sociais.
Como é o imóvel de luxo
Residência do cantor fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956. O prédio está localizado ao lado do Hotel Copacabana Palace.
Imóvel tem 344 metros quadrados. O espaço virou o lar do casal após uma mudança de um apartamento ainda maior, de mais de 600 metros quadrados.
Projeto é assinado pela arquiteta Márcia Müller. Ela já havia projetado a residência anterior.
Durante a mudança, parte do mobiliário antigo foi reaproveitado, enquanto o restante foi distribuído para outras casas da família.
Suíte do casal atendeu a um pedido inusitado de Gil: que fosse como era a do Hotel Emiliano. O quarto conta com uma sala de leitura acoplada.
Cama era a que o cantor gostava no hotel. O móvel foi um presente do dono do estabelecimento.
