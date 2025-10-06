SplashUOL
Assine UOL
Sertanejo

Ana Castela mostra mudança física após sete meses treinando

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Siga o Splash no

Ana Castela, 21, mostrou como o corpo mudou desde que ela começou a treinar, há sete meses.

O que aconteceu

A cantora fez um "antes e depois". "Esse era o meu corpo. Essas eram as minhas perninhas. Sempre fui bem magrela", escreveu.

Ana Castela
Ana Castela Imagem: Reprodução/Instagram

E essa sou eu 7 meses treinando. Muito a melhorar, mas feliz com essa mudança.

Ana Castela
Ana Castela Imagem: Reprodução/Instagram

Ela aproveitou para incentivar os fãs. "Se eu estou conseguindo, você também consegue. Aproveita que amanhã é segunda, e vamos começar", escreveu.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.