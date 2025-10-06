Rayane surpreende e decide indicar nome inusitado para 3ª roça de A Fazenda

Em uma conversa com Martina na área externa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Rayane confirmou que indicará Shia para a terceira roça da temporada, mesmo sem estar envolvida nos atritos recentes relacionados ao peão na casa.

O que aconteceu

A Fazendeira da semana justificou sua opção pelo antigo aliado. "Duas coisas que me mataram no que ele falou ontem: me colocar no apontamento ali dele, uma coisa que eu nem estava presente e nem vi como aconteceu. Não tinha que justificar um erro pra justificar o erro dele... E também a forma que ele falou do relacionamento antigo dele."