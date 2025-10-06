Carol Lekker toma decisão e rompe com grupo: 'Só preciso do Brasil'

Carol Lekker decidiu romper com seu grupo e avisou a Duda, Gaby, Kathy e Matheus em uma conversa na casa da árvore, na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Carol explicou seus motivos. "Eu queria falar que eu não vou fazer mais parte do grupo. A gente não tem um grupo, né? A gente só ajuda e se apoia pra voto. A gente tem opinião muito diferente. Tem coisa que vocês concordam e eu concordo, tem coisas que vocês concordam e eu não concordo..."