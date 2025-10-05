Yasmin Brunet posa de biquíni e recebe elogios: 'Espetáculo de mulher'

Yasmin Brunet, 37, compartilhou imagens nas quais aparece de biquíni e recebeu elogios dos seguidores nas redes sociais.
O que aconteceu
Sem citar onde estava, a modelo publicou fotos nas quais aparece de biquíni e roupas de praia. Yasmin ainda posou em praias e em um barco observando golfinhos.
Nos comentários, a ex-BBB recebeu diversos elogios: "Maravilhosa", "perfeita", "sereia", "uma foto mais linda que a outra", "um espetáculo de mulher".
Há alguns meses, Yasmin vem apostando em uma transformação corporal — incluindo procedimentos estéticos e uma rotina intensa de treinos. A modelo foi diagnosticada com lipedema, uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo anormal e doloroso de gordura.
