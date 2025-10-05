Virginia e Vini Jr. deixam estádio juntos após vitória do Real Madrid; veja

Virginia Fonseca, 26, foi flagrada saindo do estádio Santiago Bernabéu acompanhada de Vini Jr. após a vitória do Real Madrid sobre o Villarreal ontem.

O que aconteceu

O vídeo mostra a influenciadora saindo pela porta acompanhada do atacante brasileiro. No caminho, Vini Jr. para com torcedores que aguardavam fotos e autógrafos, enquanto Virginia segue ao lado da amiga Duda Freire. Em seguida, o jogador se dirige para o mesmo local que foi a influenciadora.

Virginia marcou presença no estádio vestindo uma camisa do Real Madrid, em sua primeira partida como torcedora do time. Na ocasião, Vini Jr. marcou dois gols, incluindo um de pênalti, o que gerou brincadeiras nas redes sociais sobre a influenciadora ser "pé quente" para o atacante.