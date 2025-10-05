SBT anuncia estreia do The Voice 'após a morte de Odete Roitman'

O SBT surpreendeu o público na forma como anunciou em sua programação a chamada para a estreia do "The Voice", que começa amanhã em sua grade.
O que aconteceu
Depois de Vale Tudo. Em vez de anunciar o horário, o SBT preferiu fazer uma referência direta à novela "Vale Tudo", que deve registrar alta audiência ao reencenar a icônica cena da morte de Odete.
"Logo após a morte de Odete Roitman", diz o locutor do SBT.
A menção à trama da Globo chamou atenção nas redes sociais e gerou comentários no X (antigo Twitter).
A chamada do SBT dizendo "depois da morte de Odete Roitman venha assistir o The Voice no SBT".-- EdmilsonSBT (@EdmilsonSBT) October 5, 2025
Nem eles acreditam que o povo vai assistir o Programa do Ratinho kkkk.
Chamada da estreia amanhã do The Voice Brasil no SBT, avisando que o programa só começa após o final do capítulo de Vale Tudo onde tem a morte da Odete Roitman. Me lembra das chamadas escritas pelo próprio Silvio Santos.-- @Canalluktv (@luktv_spsjc) October 5, 2025
A CHAMADA PRO THE VOICE PROVOCANDO A GLOBO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#ProgramaSilvioSantos-- ~léo (@leosapecaw) October 5, 2025
