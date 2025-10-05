SplashUOL
Assine UOL
Televisão

SBT anuncia estreia do The Voice 'após a morte de Odete Roitman'

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
The Voice vai estrear no SBT
The Voice vai estrear no SBT Imagem: Reprodução/SBT

O SBT surpreendeu o público na forma como anunciou em sua programação a chamada para a estreia do "The Voice", que começa amanhã em sua grade.

O que aconteceu

Depois de Vale Tudo. Em vez de anunciar o horário, o SBT preferiu fazer uma referência direta à novela "Vale Tudo", que deve registrar alta audiência ao reencenar a icônica cena da morte de Odete.

"Logo após a morte de Odete Roitman", diz o locutor do SBT.

A menção à trama da Globo chamou atenção nas redes sociais e gerou comentários no X (antigo Twitter).

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.