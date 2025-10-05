Repórter tem queda de pressão após susto ao vivo: 'Filho da mãe'

O repórter Matheus Crose, da TV Tribuna, afiliada da Globo, teve uma queda de pressão após levar susto de um 'monstro' em entrada ao vivo.

O que aconteceu

O jornalista estava na Mansão do Medo, atração de um shopping em São Vicente, no litoral de São Paulo. A pauta era sobre Halloween.

Matheus foi surpreendido por um homem caracterizado de Pennywise, palhaço dançarino. O jornalista se assustou e gritou "filho da mãe".