Mesquita e Saory vencem a terceira Prova de Fogo de 'A Fazenda 2025'

Aconteceu hoje a terceira Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso venceram a prova e agora possuem juntos os Poderes do Lampião desta semana. Os detalhes sobre os poderes serão revelados no programa ao vivo de amanhã, assim como a prova será exibida na íntegra.

A competição foi disputada em duplas. As equipes foram: Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso; Michelle Barros e Fernando Sampaio; Maria Caporusso e Shia Phoenix; Fabiano Moraes e Carol Lekker.