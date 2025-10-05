Astro de 'GOAT' já beijou ex-BBB e fez história com filme 'As Branquelas'

Marlon Wayans, 53, é protagonista de "GOAT", filme de terror que já está em cartaz no Brasil, mas sua ligação com o país é muito antes.

O ator é um dos protagonistas de "As Branquelas" (2004). Mas, não apenas: ele foi também um dos criadores e roteiristas do filme, sendo peça fundamental em sua concepção e no sucesso que se tornou uma comédia bastante reconhecida na cultura pop, principalmente no Brasil, onde há uma grande base de fãs.

Wayans interpreta Marcus Copeland, um dos dois irmãos agentes do FBI que se disfarçam como duas socialites loiras para investigar um sequestro. Ao lado de ser irmão, Shawn Wayans, Marlon participou ativamente da construção das sequências mais memoráveis, como as cenas de dança, as tentativas fracassadas de sedução e os momentos de ação com elementos de comédia pastelão. Seu estilo de humor — que mistura escracho, ironia e absurdo — definiu o tom do filme.