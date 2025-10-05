Filho de Tina Turner, Ike Turner Jr., morre aos 67 anos

Ike Turner Jr., filho de Tina Turner e Ike Turner, morreu aos 67 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pelo Washington Post. "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento do meu primo, Ike Turner Jr.", declarou Jacquline Bullock, sobrinha de Tina Turner, em comunicado enviado ao veículo. "Era mais do que um primo para mim. Ele era como um irmão, já que crescemos juntos na mesma casa", contou.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a causa da morte ou local.