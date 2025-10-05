Mavie, filha de Neymar, surge com o braço enfaixado: 'Chorou muito de dor'

Mavie, 1, filha de Neymar e Bruna Biancardi, passou por um susto hoje.

O que aconteceu

A pequena apareceu com o braço enfaixado em uma foto publicada pelo pai no Instagram. Sem detalhar o ocorrido, Neymar explicou que precisou levá-la ao hospital após fortes dores.

Na foto compartilhada pelo jogador, Mavie estava no colo do pai. Diante da situação, Neymar tranquilizou os seguidores: "Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem", escreveu no story.