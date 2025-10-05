10 finais e 5 suspeitos: Manuela Dias detalha reta final de 'Vale Tudo'

Em entrevista ao "Fantástico" (Globo), Manuela Dias, autora do remake de "Vale Tudo" (Globo) detalhou a reta final da novela das nove.

O que aconteceu

Manuela contou detalhes sobre uma das cenas mais esperadas da novela: quem matou Odete Roitman (Débora Bloch)? A autora afirmou que dez finais diferentes foram gravados.