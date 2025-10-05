10 finais e 5 suspeitos: Manuela Dias detalha reta final de 'Vale Tudo'

Em entrevista ao "Fantástico" (Globo), Manuela Dias, autora do remake de "Vale Tudo" (Globo) detalhou a reta final da novela das nove.
O que aconteceu
Manuela contou detalhes sobre uma das cenas mais esperadas da novela: quem matou Odete Roitman (Débora Bloch)? A autora afirmou que dez finais diferentes foram gravados.
A gente gravou 10 finais, porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento nem os atores têm certeza. Manuela Dias
Os cinco suspeitos são Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Segundo Manuela, só ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, sabem quem matou a vilã.
A autora também falou sobre como lida com as críticas do público: "Ser roteirista, ainda mais de uma novela das nove, é lidar com críticas. Eu procuro aprender com as críticas e com as dificuldades, isso é fundamental. Eu dei tudo de mim, tive que se arriscar! [...] A gente se empenhou para fazer esse remake."
"Vale Tudo" entra em sua penúltima semana a partir de amanhã (6). O capítulo final está previsto para ir ao ar no dia 17 de outubro.
