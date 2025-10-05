Letícia Spiller posa nua em cachoeira no Dia da Natureza: 'Somos ela'

Letícia Spiller, 51, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um clique ousado em meio à natureza.

O que aconteceu

A atriz publicou uma foto nua em que aparece deitada sobre as pedras de uma cachoeira. O post foi em comemoração ao Dia da Natureza, celebrado ontem. "Alguns registros para dizer que somos ela. #Natureza. #DiaDaNatureza é todo dia", escreveu a artista. O registro ainda foi acompanhado pela música "Mamãe Natureza", de Caetano Veloso.

Nos comentários, famosos elogiaram a foto. "Que lindo, Letícia!", escreveu a atriz Claudia Abreu. A apresentadora Eliana e a atriz Dani Suzuki também reagiram, optando por comentários repletos de emojis de coração.