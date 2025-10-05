Viúva de empresário fez novela na Globo e séries para streaming

Ela nasceu no Rio mas, ainda criança, mudou-se para Minas Gerais com a família. Passou a infância nas cidades de Itaúna e Divinópolis, e, aos 14 anos foi descoberta como modelo por um olheiro num shopping de Belo Horizonte.

Aos 15 anos, começou a trabalhar como modelo. Isabelle morou na China e na Turquia, voltou ao Brasil para concluir o Ensino Médio e depois se mudou para a Europa. Em entrevista ao jornal O Globo em 2022, ela afirmou que a vida toda foi criticada por sua aparência:

Teve um dia que fiquei embaixo de neve por três horas numa fila em Milão esperando para fazer teste. Quando cheguei no cliente, ele disse: 'Nossa, você é muito feia'. Isabelle Nassar

Ela começou a carreira de atriz no teatro. Isabelle participou de produções como "Grande Sertão Veredas", dirigida por Bia Lessa, e "Era Medeia", de César Augusto.

Participou da novela "Travessia", na Globo. Ela interpretou Sara, amiga de Débora (Grazi Massafera). Na época, chamou atenção nas redes sociais — no Google, uma das pesquisas mais comuns ligadas ao seu nome é "gênero", porque o público queria saber se ela é trans. Isabelle, que é cis, disse em entrevista ao UOL em 2023: "As pessoas me acham diferente e, apesar de estar em um lugar de privilégio como uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, sou alta e tenho traços bem marcados. Me faz refletir que não entendemos nada sobre estereótipos, padrões e visibilidade trans".