Rapper Hungria recebe alta após internação por suspeita de metanol

Hungria, 34, recebeu alta hoje do Hospital DF Star, em Brasília.
O que aconteceu
De acordo com o hospital, o rapper apresentou uma excelente evolução clínica. "Deverá seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorialmente", informou.
Hungria estava internado desde quinta-feira (2). Ele deu entrada no hospital após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol.
Os médicos ainda aguardam o resultado dos exames laboratoriais para confirmar a causa da intoxicação. A previsão é que os laudos sejam emitidos ainda nesta semana.
Pelas redes sociais, Hungria agradeceu à equipe médica e comemorou a alta hospitalar.
Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida. Sou grato a toda equipe do hospital. Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória.
Hungria
A internação
O rapper apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.
Equipe do cantor chegou a anunciar o adiamento dos shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.
Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.
