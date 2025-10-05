SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Rapper Hungria recebe alta após internação por suspeita de metanol

Luan Santos
Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro
Hungria recebe alta após ser internado com dores de cabeça e vômitos
Hungria recebe alta após ser internado com dores de cabeça e vômitos Imagem: Reprodução/Instagram

Hungria, 34, recebeu alta hoje do Hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

De acordo com o hospital, o rapper apresentou uma excelente evolução clínica. "Deverá seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorialmente", informou.

Hungria estava internado desde quinta-feira (2). Ele deu entrada no hospital após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol.

Os médicos ainda aguardam o resultado dos exames laboratoriais para confirmar a causa da intoxicação. A previsão é que os laudos sejam emitidos ainda nesta semana.

Pelas redes sociais, Hungria agradeceu à equipe médica e comemorou a alta hospitalar.

Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida. Sou grato a toda equipe do hospital. Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória.
Hungria

A internação

O rapper apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

Equipe do cantor chegou a anunciar o adiamento dos shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Continua após a publicidade

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.