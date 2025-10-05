Rapper Hungria recebe alta após internação por suspeita de metanol

Os médicos ainda aguardam o resultado dos exames laboratoriais para confirmar a causa da intoxicação. A previsão é que os laudos sejam emitidos ainda nesta semana.

Pelas redes sociais, Hungria agradeceu à equipe médica e comemorou a alta hospitalar.

Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida. Sou grato a toda equipe do hospital. Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória.

Hungria

A internação

O rapper apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

Equipe do cantor chegou a anunciar o adiamento dos shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.