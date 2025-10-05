Gretchen renova votos de casamento com Esdras de Souza no Pará

Gretchen, 66, renovou votos de casamento com Esdras de Souza, 52, em Salinas, no Pará.
O que aconteceu
Em seu Instagram, a cantora compartilhou registros do momento especial. O casal apareceu se beijando e renovando os votos a beira-mar.
Gretchen optou por um vestido bege para o look da ocasião. Esdras também usou um conjunto na mesma paleta.
O casal está junto há cinco anos e comemorando bodas de ferro ou madeira. Gretchen e Esdras se casaram em 2020 em Belém.
Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Lindos", comentou um. "Felicidades ao lindo casal", desejou outro. "Que maravilhosos", completou mais um.
