A Fazenda: Gaby Spanic acusa Fernando de xenofobia e promete processá-lo

Gaby Spanic e Fernando Sampaio se desentenderam durante a dinâmica do apontamento em A Fazenda 2025.
O que aconteceu
A atriz acusou o peão de xenofobia. No início de sua fala, a venezuelana agradeceu ao Brasil pelo acolhimento aos imigrantes antes de direcionar críticas ao ator. "Quero esclarecer que esse senhor que quer que eu saia daqui está sendo xenofóbico comigo", disse.
Fernando Sampaio não demorou a reagir negando qualquer preconceito. O participante pediu para que sua equipe processe a Gaby. "Mete o processo e já pode abrir processo contra ela porque está falando que estou cometendo crime contra ela", falou.
O embate continuou com troca de provocações. "É meu tempo de falar. Respeite as mulheres", pediu a atriz ao ser interrompida. Direcionando-se novamente ao colega, disparou: "Não tenho medo de você. Vou te processar. Cale-se! Palhaço!". O ator, por sua vez, manteve postura desafiadora: "Então bate o sino!".
