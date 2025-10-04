Zezé di Camargo se declara a Graciele: 'O que eu mais precisava na vida'

Zezé Di Camargo, 63, se declarou para a esposa, Graciele Lacerda, que fez aniversário ontem e completou 45 anos de idade.

O que aconteceu

O cantor compartilhou diversas fotos ao lado da esposa e se declarou. "Hoje é o dia que Deus escolheu para me dar de presente o que eu mais precisava e amo na vida… Você. Depois que te conheci, conheci também o que a vida tem de melhor, amor, sinceridade, honestidade e um ser humano especial."

Zezé ainda agradeceu pela vida da filha deles, Clara, de 9 meses. "Sou grato a ele por ter colocado você no meu caminho. Ele me deu você e você me deu a Clarinha de presente."