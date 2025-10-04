Após se queixar de dores, Yoná curte festa e revolta peões: 'Milagre'

Yoná revoltou alguns peões de A Fazenda 2025 (Record) durante a terceira festa da temporada.

O que aconteceu

Durante o dia, a peoa se queixou de dores nas costas e recebeu apoio dos demais peões para realizar atividades. No início da festa, Yoná permaneceu sentada e, durante o evento, se levantou e começou a dançar.

Martina ironizou a peoa. "É um milagre!"