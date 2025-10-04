'Vou ser motivação nacional': Gordão da XJ comemora após perder 115 kg

Sidney Leonel, nome de batismo do Gordão da XJ, emagreceu mais de 115 kg e afirmou que o seu objetivo é o de ser pai.

O que aconteceu

O influenciador contou que sempre sonhou em ser pai e isso o motivou a querer emagrecer. "Na minha cabeça foi desbloqueado um sonho que é o de ser pai. Se eu continuasse na mesmice, não iria conseguir. Por trás do Gordão da XJ existe o Sidney, que é um moloque que sonha em ser pai", disse ao Domingo Espetacular (Record).

XJ disse que pretende realizar a cirurgia bariátrica, mas o médico o aconselhou a esperar. "Eu não vou operar. Agora, não."