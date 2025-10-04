Viviane Araújo desabafa sobre críticas etaristas de mulheres: 'Me chateou'

Viviane Araújo desabafou sobre comentários etaristas de outras mulheres nas suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz postou um vídeo no Instagram e recebeu comentários com teor etarista. As críticas eram relacionadas à aparência e à idade.

Em entrevista ao GShow, Viviane se posicionou sobre as críticas. "O que mais me deixa, assim, chateada com isso tudo é quando a gente recebe essas críticas de mulheres. Isso realmente me deixou chateada. Por isso eu quis falar"