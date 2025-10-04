Virginia vai a jogo do Real e posa com camisa assinada por Vini: 'Carinho'

Virginia Fonseca, 26, esteve presente no jogo do Real Madrid de hoje (4) no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Ela vestiu a camisa do clube com o nome de Vini Jr., 25.
O que aconteceu
Em meio a rumores de um affair, Virginia publicou uma foto no estádio vestindo a camisa do clube com o nome de Vini Jr. escrito atrás. A blusa estava assinada pelo jogador: "Para Virginia, com muito carinho".
O Real Madrid enfrenta o Villarreal às 16h (horário de Brasília) na 8ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming -- de acordo com as condições da plataforma).
Mais cedo, Virginia publicou uma foto ao lado de Tainá Militão e recebeu um comentário de Vini. "Vida boa", escreveu o atleta, que também deixou emojis de coração. Eder Militão chamou a dupla de "casal favorito", entregando mais um pouco do romance.
Até o momento, o suposto casal não se pronunciou oficialmente sobre a relação. A influenciadora tem feito viagens constantes a Madri e compartilhado vídeos que indicam que ela está hospedada na casa do jogador.
