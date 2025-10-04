SplashUOL
Assine UOL
Três Graças

'Três Graças': Andréia Horta vive mulher traída e diz se já passou por isso

Colaboração para Splash, em Salvador
Andréia Horta vive Zenilda em 'Três Graças', nova novela da Globo
Andréia Horta vive Zenilda em 'Três Graças', nova novela da Globo Imagem: TV Globo

Andréia Horta sobre seu personagem Zenilda em 'Três Graças', substituta de 'Vale Tudo', na Globo, em entrevista ao O Globo.

O que aconteceu

A atriz que viverá Zenilda, casada com Santiago (Murilo Benício), que é amante de sua amiga Arminda (Grazi Massafera), falou sobre sua personagem. "Zenilda nem imagina que isso aconteça! Ela é totalmente manipulada pelo marido e pela amiga. Zenilda é leve, vive para a família, mas sente vontade de voltar a trabalhar."

A artista disse que nunca passou por essa situação em sua vida. "Até hoje acredito que não tenha vivido nada assim! Acho que romperia relações e seguiria em frente."

Mas tem coisas que só descobrimos quando acontecem? E espero nunca precisar saber como reagiria nesse caso. Andréia Horta

'Três Graças' está prevista para estrear no dia 20 de outubro. Andréia Horta é casada com o também ator Ravel Andrade e juntos são pais de Yolanda, de dez meses.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.