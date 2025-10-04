'Três Graças': Andréia Horta vive mulher traída e diz se já passou por isso

Andréia Horta sobre seu personagem Zenilda em 'Três Graças', substituta de 'Vale Tudo', na Globo, em entrevista ao O Globo.
A atriz que viverá Zenilda, casada com Santiago (Murilo Benício), que é amante de sua amiga Arminda (Grazi Massafera), falou sobre sua personagem. "Zenilda nem imagina que isso aconteça! Ela é totalmente manipulada pelo marido e pela amiga. Zenilda é leve, vive para a família, mas sente vontade de voltar a trabalhar."
A artista disse que nunca passou por essa situação em sua vida. "Até hoje acredito que não tenha vivido nada assim! Acho que romperia relações e seguiria em frente."
Mas tem coisas que só descobrimos quando acontecem? E espero nunca precisar saber como reagiria nesse caso. Andréia Horta
'Três Graças' está prevista para estrear no dia 20 de outubro. Andréia Horta é casada com o também ator Ravel Andrade e juntos são pais de Yolanda, de dez meses.
