The Guardian cita 'Vale Tudo' como sucesso brasileiro, mas aponta críticas

O remake de Vale Tudo (Globo) ganhou destaque no jornal britânico The Guardian.
A novela foi incluída em seu guia semanal de tendências televisivas. A reportagem faz parte de uma lista que reúne o que diferentes países estão assistindo atualmente, com foco em produções que se tornaram fenômenos locais e culturais.
A produção brasileira foi apontada como uma das mais assistidas no país. "Mesmo que o amor de longa data do Brasil pelas novelas tenha sido afetado pelo streaming e pela concorrência de K-dramas e equivalentes turcos, a série de TV mais comentada e assistida no maior país da América Latina é, sem surpresa, uma novela", diz a publicação.
O The Guardian destacou que a novela divide opiniões entre o público. O texto menciona que, apesar do sucesso de audiência, o remake também tem sido alvo de críticas, especialmente por mudanças no enredo original e pela reprodução de estereótipos associados a mulheres negras, como a história batalhadora de Raquel, personagem de Taís Araújo.
