Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo: 'Maior desafio'

Taís Araujo, 46, se emocionou ao finalizar as gravações de "Vale Tudo" (Globo) na noite de hoje (4). A atriz agradeceu ao público e à equipe da novela.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Taís publicou vídeos falando sobre o fim das gravações da novela das nove: "A gente passou por momentos tão sérios e todo mundo ficou junto, fazendo o melhor. Ninguém entrava em cena para dar pouco, todo mundo dava muito. [...] Entramos respeitando a obra."

A atriz também compartilhou imagens dentro do estúdio, nas quais agradece à equipe de "Vale Tudo": "Queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje fechando um trabalho tão lindo, que o Brasil ama. Eu sou muito feliz trabalhando com vocês. Vocês são f*da!"