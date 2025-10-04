Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

Terça, 7 de outubro

Samuel lamenta a situação de sua família, e Leo o apoia. Tânia comenta com Ricardo que foi chamada para depor sobre a morte de Abel. Kami flagra Marlon próximo a Bárbara. Marlon repreende o comportamento de Dara com Lucas. Jaques desabafa com Filipa, e Isabela acredita que a filha cederá às investidas do cunhado. Filipa diz a Nina que está confusa com seus sentimentos por Jaques. Kami confessa a Pam que não sabe se quer continuar com Marlon. Pam convence Samuel a manter o emprego de Danilo. Samuel questiona Danilo sobre o envolvimento de Jaques na morte de Abel. Anthony sonda Tânia sobre as linhas de investigação de Walkíria. Isabel aconselha Jaques sobre como conquistar Filipa. Jaques e Filipa se beijam.

Quarta, 8 de outubro

Rosa evita ficar na companhia de Dayse. Leo comemora as boas ideias geradas pela nova coleção da Boaz. Barbieri informa a Samuel que a Boaz foi denunciada por fraude fiscal. Rosa percebe o interesse de Jaques por Filipa. Alan sofre para se adaptar no retiro religioso, e Jussara decide terminar o namoro. Jaques comemora a ação da Polícia Federal na Boaz. Dedé sugere que Kami volte ao seu trabalho como influencer. Filipa conta a Isabela e Nina sobre ela e Jaques. Rosa convida Sofia e Dedé para irem à mansão, e Jaques questiona a mãe.

Quinta, 9 de outubro

Jaques afirma a Rosa que ela se surpreenderá com suas atitudes. Leo teme a reação de Jaques ao ver Sofia e Dedé. Ricardo assessora Samir na transição dos advogados que acompanham a Boaz. Jaques provoca Sofia na piscina, e Leo se revolta. Kami termina o noivado com Marlon. Ivy e Peter se aproximam. Ricardo passa informações sigilosas da Boaz para Jaques. Samuel confronta Filipa sobre sua relação com Jaques. Nina e Danilo se divertem juntos. Filipa se orienta com Cássia. Tânia e Jaques assinam o divórcio. Tânia vê Jaques com Filipa.