MC Poze se retrata após criticar suposto affair de Vini Jr: 'V de Virginia'

MC Poze do Rodo, 26, voltou atrás após criticar o suposto affair de Virginia Fonseca, 26, e Vini Jr., 25. Nas redes sociais, o funkeiro pediu para a influenciadora "se afastar" do jogador — mas mudou de ideia após o desempenho do atleta no último jogo do Real Madrid.

O que aconteceu

Em meio a rumores de um affair, Virginia esteve presente no jogo entre Real Madrid e Villarreal de hoje (4) em Madrid, na Espanha. A influenciadora foi pé-quente: o time de Vini Jr. venceu por 3 a 1, com dois gols do atacante brasileiro.

MC Poze acompanhou a partida, mas não ficou satisfeito com o início do jogo. Em um vídeo nas redes sociais, ele comentou: "Vendo esse jogo do Real Madrid, só tenho uma coisa a falar: eu pedi para a Karoline voltar para o Léo Pereira e agora estou pedindo para você, Virginia, com todo o respeito: deixa o Vinicius Jr. respirar um pouco."