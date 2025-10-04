Patrícia Abravanel tem carro roubado em seu aniversário: 'Com emoção'

Patrícia Abravanel completa 48 anos hoje e teve o carro roubado em pleno aniversário.

O que aconteceu

No Instagram, a irmã de Patrícia Rebeca Abravanel mostrou o momento da aniversariante com os policiais. Patricia apareceu finalizando os preparativos da festa e o registro de furto do veículo.

Rebeca ainda brincou com a situação. "Gente, aniversário aqui, uma montando parabéns para você o outro lá preenchendo, a polícia aqui com a gente? Enquanto uns fazem a festa, outro faz o B.O. literalmente"