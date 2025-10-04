Influenciador morre após relatar complicações de procedimento estético

Um influenciador de Minas Gerais morreu ontem, depois de relatar ter contraído uma infecção após passar por um procedimento estético.

O que aconteceu

Júnior Dutra, 31, realizou a foxy eyes, técnica que utiliza fios de sustentação para levantar a sobrancelha e alongar o olhar. O procedimento ocorreu em março. Nos meses seguintes, ele relatou complicações e, no mês passado, revelou ao canal Feed TV que havia desenvolvido uma infecção no rosto.