Influenciador morre após relatar complicações de procedimento estético

Luan Santos
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Júnior Dutra morreu após denunciar complicações de procedimento
Júnior Dutra morreu após denunciar complicações de procedimento Imagem: Reprodução/Instagram

Um influenciador de Minas Gerais morreu ontem, depois de relatar ter contraído uma infecção após passar por um procedimento estético.

O que aconteceu

Júnior Dutra, 31, realizou a foxy eyes, técnica que utiliza fios de sustentação para levantar a sobrancelha e alongar o olhar. O procedimento ocorreu em março. Nos meses seguintes, ele relatou complicações e, no mês passado, revelou ao canal Feed TV que havia desenvolvido uma infecção no rosto.

Assim que fiz o procedimento, senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio.
Júnior Dutra, à Feed TV

Júnior disse ainda que tentou retornar ao consultório de Fernando Garbi, mas não recebeu atendimento adequado. "Ele dizia: 'não, isso não é o fio' e ainda disse que eu tinha uma doença de pele", desabafou.

O episódio levou o influenciador a denunciar o profissional. A advogada de Júnior, Joanne Anunciação, afirmou ao UOL que Fernando se apresenta como especialista em cirurgia da face, mesmo sem possuir formação em Medicina. O caso foi levado ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).

Procurado pelo UOL, Fernando lamentou a morte do paciente e afirmou que o episódio não teria relação com o procedimento estético. "Avaliei tudo certinho e pedi exames. Algo estranho havia, mas não enxerguei relação com o procedimento", disse.

