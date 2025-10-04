Lindsay Lohan elege os quatro melhores filmes de todos os tempos

Cena de 'A Malvada' (1950) Imagem: Divulgação

'Cassino' (1995)

"Eu amo. Quer dizer, Sharon Stone em "Cassino"? e o figurino! O jeito como ela se veste e como domina a cena toda vez que aparece", afirmou Lindsay. A atriz também destacou sua admiração por Robert De Niro, ou melhor, pelo figurino dele. "Aquele terno rosa dele? meu Deus, eu amo aquele terno rosa". No filme de Martin Scorsese, os bastidores de Las Vegas nos anos 70 são expostos por meio de três personagens: um diretor de cassino (De Niro), uma garota de programa de luxo (Stone) e um gângster (Joe Pesci). Disponível no Prime Video.

Sharon Stone beija Robert De Niro no filme 'Cassino', de 1995 Imagem: Reprodução/Instagram

'Podres de Ricos' (2018)

"Esse filme simplesmente me deixa feliz. Eu poderia assistir sem parar, de novo e de novo", declarou a atriz. A produção acompanha Rachel Chu (Constance Wu), professora que viaja para Singapura com o namorado Nick (Henry Golding). Lá, descobre que ele é herdeiro de uma das maiores fortunas da Ásia e um dos solteiros mais cobiçados. A revelação a coloca em conflito com a elite local e com a mãe de Nick, que desaprova o relacionamento. Dispponível no HBO Max.