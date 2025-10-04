Médico surpreende ao mostrar transformação no rosto de Gretchen

O médico Igor Alves surpreendeu ao mostrar o resultado dos procedimentos estéticos no rosto de Gretchen, 66, ao longo dos anos.

O que aconteceu

O cirurgião compartilhou o antes e depois, e agradeceu a paciência de Gretchen com o seu trabalho. "Ela sempre foi o 'meme' mundial. Até que um dia ela teve confiança e paciência para chegar nesse resultado. Gretchen, obrigado por confiar no meu trabalho!"

Nos stories do Instagram, Gretchen explicou os procedimentos que fez e elogiou o médico. "Quando eu saí do Power Couple eu tinha emagrecido 10 kg e o meu rosto estava muito preenchido para o tamanho do meu peso."