Hungria apresenta 'evolução' e tem hemodiálise suspensa, diz boletim médico

O rapper Hungria, 34, internado desde a última quinta (2) após apresentar sintomas similares de intoxicação por metanol, teve a hemodiálise suspensa e está se recuperando bem, segundo informações do boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

A equipe médica informou que ele "segue internado na unidade de terapia intensiva." "Mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise. O paciente segue em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta."

Ontem, Hungria publicou uma foto no hospital para dizer aos fãs que está bem. Ele afirmou que está se recuperando da melhor forma possível.