Gato Preto: Justiça rejeita pedido de segredo em investigação de acidente

Dias antes, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público de SP e alterou a acusação contra o famoso de lesão corporal por tentativa de homicídio. O caso foi transferido da Vara Criminal para a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri.

Segundo a promotora Ana Paola Ferrari Ambra, que assina o pedido, Gato Preto assumiu o risco de matar. A manifestação destaca que, conforme apontou o laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML), o influenciador dirigia sob o efeito de álcool e substâncias ilícitas no momento da colisão.

O acidente e a prisão

Foto mostra como ficou o Porsche do influencer Gato Preto após colisão em SP Imagem: Obtida pelo UOL

Influenciador digital se envolveu em acidente de trânsito na manhã do dia 20 de agosto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o Porsche do influenciador ultrapassou um sinal vermelho em alta velocidade e colidiu violentamente contra um HB20, que era ocupado por pai e filho.

Uma das vítimas, um jovem de 20 anos que estava no banco do passageiro do HB20, sofreu uma fratura na mandíbula e precisou ser hospitalizado. O pai dele, que conduzia o veículo, relatou em entrevista que, após o acidente, foi ameaçado de forma agressiva pelo influenciador. "Ele disse que ia me bater", afirmou a vítima, em entrevista à Globo.