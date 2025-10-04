SplashUOL
Galisteu revela data de série sobre vida com Senna: 'Merece ser contada'

Adriane Galisteu celebra lançamento da série sobre história com Ayrton Senna
Adriane Galisteu celebra lançamento da série sobre história com Ayrton Senna Imagem: Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu, 52, anunciou data da série sobre romance com Ayrton Senna em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, a apresentadora celebrou o lançamento da série "Meu Ayrton por Adriane Galisteu". A data de estreia está marcada para o dia 6 de novembro.

Produzida pela HBO Max, a série documental contará o relacionamento dos dois em 1990. "Depois de 30 anos, esta história também merece ser contada. HBO Max 6/11", escreveu Adriane.

Além disso, a produção terá depoimentos de amigos e personalidades que fizeram parte dos últimos anos do piloto. João Wainer é o diretor da série.

