Festa termina em briga e ninjas invadem A Fazenda 17 para separar peões

A produção de A Fazenda 2025 (Record) precisou intervir em uma briga envolvendo Wallas e Shia após o final da terceira festa do programa, que aconteceu ontem.

O que aconteceu

Tudo começou quando Guilherme discutiu com Carol no quarto da sede após a peoa reclamar que tinham mexido nas coisas dela. Carol e Kathy bateram panela em protesto contra os peões.

"É palhaçada, desrespeito tirar o negócio aqui e fazer gracinha com a gente", disparou Carol. "Não tenho namorado rico, não. Bate o sino e vai pra casa. Você é do Job!", rebateu Guilherme.