Adeus, Heleninha? Celina encontra carta triste e mata charada em Vale Tudo

Na segunda (6) ela ressurge, viva, mas em um estado deplorável. Ela terá tido uma recaída ao álcool e não terá retornado à mansão dos Roitman até então. Quando volta, é amparada pela tia.

Nos capítulos finais, Heleninha deve ser considerada uma das suspeitas da morte de Odete. Ela aparecerá nas câmeras de segurança do Copacabana Palace indo ao quarto da mãe.

Ainda neste sábado, Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns. Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.