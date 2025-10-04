Bruna Biancardi nega investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie

Bruna Biancardi desmentiu investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie, sua filha com Neymar Jr. em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em seus stories do Instagram, a influenciadora foi questionada sobre o valor da festa. Ela respondeu e ironizou as informações.

Bruna abriu uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas sobre a festa. O seguidor perguntou "É verdade que gastaram R$ 4 milhões?".