SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Bruna Biancardi nega investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Bruna Biancardi desmente rumores de orçamento de R$ 4 milhões em festa de Mavie
Bruna Biancardi desmente rumores de orçamento de R$ 4 milhões em festa de Mavie Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi desmentiu investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie, sua filha com Neymar Jr. em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em seus stories do Instagram, a influenciadora foi questionada sobre o valor da festa. Ela respondeu e ironizou as informações.

Bruna abriu uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas sobre a festa. O seguidor perguntou "É verdade que gastaram R$ 4 milhões?".

Biancardi também negou que os balões da festa vieram da Europa. "Obviamente não, gente! E também é mentira que os balões vieram da Europa. Parem de acreditar nessas coisas que inventam — credibilidade zero! E os outros lugares ainda replicam".

Na última quinta-feira, Bruna Biancardi e Neymar Jr. celebraram o aniversário de 2 anos da filha. A festa ocorreu em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Bruna Biancardi nega orçamento de R$ 4 milhões em festa de Mavie
Bruna Biancardi nega orçamento de R$ 4 milhões em festa de Mavie Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.