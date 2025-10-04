Bruna Biancardi nega investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie

Bruna Biancardi desmentiu investimento de R$ 4 milhões em festa de Mavie, sua filha com Neymar Jr. em suas redes sociais.
O que aconteceu
Em seus stories do Instagram, a influenciadora foi questionada sobre o valor da festa. Ela respondeu e ironizou as informações.
Bruna abriu uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas sobre a festa. O seguidor perguntou "É verdade que gastaram R$ 4 milhões?".
Biancardi também negou que os balões da festa vieram da Europa. "Obviamente não, gente! E também é mentira que os balões vieram da Europa. Parem de acreditar nessas coisas que inventam — credibilidade zero! E os outros lugares ainda replicam".
Na última quinta-feira, Bruna Biancardi e Neymar Jr. celebraram o aniversário de 2 anos da filha. A festa ocorreu em São Vicente, no litoral de São Paulo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.