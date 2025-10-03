Vitória Strada sobre romance com Boca Rosa: 'As pessoas adoram uma fofoca'

Eu e Bianca ainda somos amigas. Eu a admiro muito, ela é uma mulher incrível. Ela está namorando agora e temos total respeito pela vida uma da outra. Isso é o mais legal de tudo. Continuo e quero continuar sendo amiga dela Vitória Strada

A atriz, que foi noiva de Marcella Rica e hoje namora Daniel Rocha, não entende a comoção do público acerca da sua sexualidade. "O BBB trouxe um pouco essa compreensão de que sou atriz, bissexual e tudo isso faz parte de mim. Eu não quero que nenhuma dessas caixinhas seja mais forte do que eu. [...] Até hoje algumas pessoas falam: 'Mas antes ela não estava com uma mulher?'. Isso é ser bissexual. [...] Eu acho estranho tanta comoção em cima de um assunto que era para ser mais natural."

Ela contracena com o namorado em um novo filme que se passa nas enchentes que aconteceram no Sul. Vitória interpreta Rafaela, que vai devolver o cachorro Pingo à dona, mas ele foge e, durante a jornada para encontrar o pet, a personagem passa pelos locais afetados pelas chuvas.