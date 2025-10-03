Vida nova: veja fotos das últimas cenas de Afonso e Solange em 'Vale Tudo'

Leonardo (Guilherme Magon) será o doador de medula para Afonso. Compatível com o irmão, o rapaz terá uma piora em seu estado de saúde, mas se recuperará a tempo de fazer o transplante.

A cena também terá a presença de Sardinha (Lucas Leto), parceiro inseparável de Solange. O momento à beira-mar simboliza a despedida dos personagens e promete emocionar os fãs da novela.

Alice Wegmann e Humberto Carrão no final de 'Vale Tudo'; Afonso e Solange estarão com os filhos gêmeos na praia Imagem: Andre Freitas/AgNews

Sardinha (Lucas Leto) estará nas cenas finais de Afonso e Solange em 'Vale Tudo' Imagem: André Freitas/AgNews

O fim da novela está marcado para o dia 17 de outubro. Antes disso, o público acompanhará a aguardada morte de Odete Roitman (Débora Bloch), prevista para ir ao ar na segunda-feira (6). A Globo aposta que a cena histórica deve parar o país e render à novela o recorde de audiência da temporada.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.