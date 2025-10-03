SplashUOL
Vai ter banana ou não? Ator detalha novo fim de Marco Aurélio em Vale Tudo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Alexandre Nero como Marco Aurélio no remake; ao lado, Reginaldo Faria fazendo sinal de 'banana' no fim da versão original de 'Vale Tudo'
Alexandre Nero como Marco Aurélio no remake; ao lado, Reginaldo Faria fazendo sinal de 'banana' no fim da versão original de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Nos capítulos finais de Vale Tudo, o público terá respostas sobre o destino de Marco Aurélio (Alexandre Nero). O empresário, um dos personagens mais controversos da trama, tentará fugir do país de jatinho, mas haverá algumas mudanças em relação ao desfecho da versão original.

O que vai acontecer

Em 1988, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) fugiu do Brasil com Leila (Cássia Kis) em um jato, mas desta vez será diferente. No penúltimo capítulo Marco Aurélio e Leila (Carolina Dieckmann) aparecerão em uma pista clandestina, acompanhados de um piloto e dois policiais. Eles serão impedidos de decolar e serão levados no camburão.

Na versão antiga, o vilão deu uma 'banana' enquanto ia embora - o gesto deve se repetir apesar da prisão posterior. Antes de ser detido pela polícia, Marco Aurélio terá certeza que irá se safar com os milhões desviados da TCA para o exterior, com isso, fará o sinal debochado, simbolizando a impunidade, assim como em 1988.

Intérprete de Marco Aurélio, Alexandre Nero torce para que a 'banana' surja no fim. Para ele, o gesto é representativo e condiz com a realidade atual do Brasil.

Espero que ele faça a banana, sim. É outra novela, né? A Manuela Dias está com novidades, o que talvez seja um dos motivos do sucesso. As pessoas querem ver o que vai acontecer. Esse negócio da banana fica até pequeno. Mas o gesto é extremamente atual. O tanto de gente pilantra, bando de canalha dando banana para o Brasil o tempo inteiro... A gente fica divagando: será que Leila é quem vai dar a banana e passar a perna no Marco Aurélio? Será que ele vai escorregar na casca de banana? Alexandre Nero, ao jornal O Globo

No último episódio do remake, o empresário surgirá em uma delegacia, ao lado de um advogado. A cena indica que, desta vez, ele não terá a chance de escapar. Lembrando que em 1988, Leila, além de cúmplice do marido, foi a assassina de Odete Roitman (Debora Bloch) e não foi punida.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

