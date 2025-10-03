Vai ter banana ou não? Ator detalha novo fim de Marco Aurélio em Vale Tudo

Na versão antiga, o vilão deu uma 'banana' enquanto ia embora - o gesto deve se repetir apesar da prisão posterior. Antes de ser detido pela polícia, Marco Aurélio terá certeza que irá se safar com os milhões desviados da TCA para o exterior, com isso, fará o sinal debochado, simbolizando a impunidade, assim como em 1988.

Intérprete de Marco Aurélio, Alexandre Nero torce para que a 'banana' surja no fim. Para ele, o gesto é representativo e condiz com a realidade atual do Brasil.

Espero que ele faça a banana, sim. É outra novela, né? A Manuela Dias está com novidades, o que talvez seja um dos motivos do sucesso. As pessoas querem ver o que vai acontecer. Esse negócio da banana fica até pequeno. Mas o gesto é extremamente atual. O tanto de gente pilantra, bando de canalha dando banana para o Brasil o tempo inteiro... A gente fica divagando: será que Leila é quem vai dar a banana e passar a perna no Marco Aurélio? Será que ele vai escorregar na casca de banana? Alexandre Nero, ao jornal O Globo

No último episódio do remake, o empresário surgirá em uma delegacia, ao lado de um advogado. A cena indica que, desta vez, ele não terá a chance de escapar. Lembrando que em 1988, Leila, além de cúmplice do marido, foi a assassina de Odete Roitman (Debora Bloch) e não foi punida.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman no remake da Globo? Leila (Carolina Dieckmmann) Manoella Mello/Globo Marco Aurélio (Alexandre Nero) Divulgação/Globo Ivan (Renato Góes) Reprodução/Globo Maria de Fátima (Bella Campos) Globo César (Cauã Reymond) Reprodução/Globo Raquel (Taís Araújo) Globo Celina (Malu Galli) Reprodução/Globo Heleninha (Paolla Oliveira) Reprodução/Globo Leonardo (Guilherme Magon) Reprodução/Instagram Afonso (Humberto Carrão) Manoella Mello/Globo Outro personagem Divulgação/Globo

