Ticiane Pinheiro está no elenco de 'Terra Nostra', mas nem todos perceberam

Dois anos depois, em 1986, se transferiu para a Rede Globo. Lá, passou a comandar o programa "Balão Mágico", após a saída de alguns apresentadores. Ficou no ar por seis meses, até o fim da atração. No mesmo ano, retornou ao TV Criança, onde permaneceu até 1989.

Ticiane Pinheiro com Angélica e Rodrigo Faro no começo da carreira Imagem: Divulgação

Também em 1989, estreou como atriz na novela "Kananga do Japão", exibida na Manchete. Na trama, aos 13 anos, interpretou Talita, uma jovem explorada em um bordel. A personagem levantava discussões sobre pedofilia e prostituição infantil. Logo em seguida, fez uma participação especial no seriado "Fronteiras do Desconhecido".

Aos 14 anos, em 1990, assinou contrato com a Ford Models e se mudou para a Itália. Atuou como modelo internacional em Londres e Paris. Desfilou para marcas como Dolce & Gabbana e Gucci, além de estampar a revista Vogue.

Mais experiências como atriz

De volta ao Brasil, em 1997, Ticiane Pinheiro passou nos testes para a terceira temporada do seriado infantil "Caça Talentos". Na atração protagonizada por Angélica, 51, ela interpretava a vilã Agatha.