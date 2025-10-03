Filha de Kelly Key mostra antes e depois após emagrecer 26 kg

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, mostrou o antes e depois do corpo após perder 26 kg.

O que aconteceu

Respondendo a uma caixinha de perguntas aberta ontem no Instagram, a influenciadora falou sobre seu maior peso. "Cheguei a pesar 92kg em fevereiro de 2023 (tenho 1,74 de altura). Tinha acabado de me mudar para Portugal e estava passando por muitas coisas", revelou.

De acordo com ela, em janeiro de 2024, já tinha emagrecido. "No ano seguinte, estava bem mais magra. Perdi aproximadamente 15kg. Estava mais confiante, mais feliz... (ainda não tinha começado o tratamento). Nessa época, tinha terminado meu curso em Portugal e decidimos voltar para o Brasil", esclareceu.