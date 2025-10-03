A Fazenda 2025: Renata Müller é a segunda eliminada, com 18,96% dos votos

"Duda, ousadia faz parte da natureza. Você no auge dos 19 tem provado que as rédeas da sua vida são suas e de mais ninguém. O público tá pronto pra tanta ousadia?", comentou.

"Renata, as suas rédeas pareceram soltas demais. Colocar seu destino na mão do grupo em um jogo individual é uma decisão perigosa", apontou.

"Walério, muita gente esperava um Walério diferente. Você entrou com a rédea curta. Medo de quê? Você falava como se o seu tempo estivesse acabando", disse.

A apresentadora finalizou. "Assumam o lugar de vocês dentro do jogo. Sem esperar a hora certa porque não tem isso. Não dá pra ser passageiro aqui dentro."

Renata se emocionou bastante com a eliminação. "Não sei, Dri, não sei o que aconteceu. Foi um erro meu de ser leal ao grupo."