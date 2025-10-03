Sean P. Diddy é condenado a multa milionária e 4 anos e 2 meses de prisão

Sean 'Diddy' Combs foi condenado a 50 meses de prisão, o equivalente a quatro anos e dois meses.

O que aconteceu

O rapper foi condenado por duas acusações ligadas a transporte para prostituição. Diddy também terá que pagar uma multa de cerca de R$ 2,6 milhões - o valor máximo permitido.

Como ele receberá crédito pelo tempo já cumprido, ficará preso por 36 meses — ou três anos. Quando o juiz o sentenciou, Combs estava com a cabeça baixa, os ombros curvados e as mãos entrelaçadas, de acordo com a People.