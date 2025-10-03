Sasha posa de topless na Itália e exibe tatuagem discreta

Sasha Meneghel, 27, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar um registro sensual no Instagram.

O que aconteceu

A modelo surgiu em um clique de topless, deixando à mostra uma tatuagem delicada localizada próximo ao seio. A marca registrada tem um significado especial: trata-se do símbolo de Leão, seu signo do zodíaco.

O clique foi feito durante sua viagem pela Itália. Sasha aproveita os dias de descanso ao lado do marido, o cantor João Lucas. "Linda, gata, gostosa", elogiou ele na publicação.