Bárbara Saryne: 'Deuses do reality show estão trabalhando em A Fazenda'

A vitória de Rayane na terceira Prova do Fazendeiro foi uma reviravolta importante e animou o jogo, avalia Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Rayane conquistou o posto pela segunda vez, após ser indicada por Dudu Camargo, escapando da roça e mantendo acesa a rivalidade entre grupos. O episódio movimentou alianças e trouxe imprevisibilidade para as primeiras semanas do reality.